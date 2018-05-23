Это тупик: политика ЦБ и минфина РФ для российской экономики хуже, чем санкции

Монетарная политика Центрального банка и министерства финансов РФ вредит российской экономике больше, чем западные санкции. Как считают экономисты, власть, защищая и спонсируя крупный бизнес, завела в тупик финансовую систему и сейчас надеется переждать «бурю», благодаря высоким ценам на нефть и недооцененного рубля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на заседании «Столыпинского клуба» в Москве.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, комментируя реальные причины антироссийских санкций, выразил уверенность, что они «укладываются в логику обычной конкурентной борьбы» и стремлении сдержать конкурента.

«Логика санкций – в торговой войне, а политика – это прилагательное и вторично. Из этого следует, что политические уступки ничего не изменят. Торговая война – это объективная реальность», – констатировал эксперт.

Голубовский также отметил, что одна из главных проблем заключатся в том, что Россия находится в «подчиненном состоянии».

«Если в Америке кредит создается в основе от бюджетной политики, у нас – от торговли. В этом – фундаментальная разница, которая определяет подчиненное положение России в глобальной финансовой системе. Это надо менять, а для этого нужно менять политику финансового блока правительства», – считает аналитик.

При этом Госубовский подчеркнул, что торможение роста российской экономики началось еще до введения ограничений со стороны Запада. «Санкции – это катализатор наших трудностей», – подчеркнул эксперт.

Как полагает управляющий директор «Arbat Capital» Алексей Голубович, антироссийские санкции сами по себе действительно не смогли причинить отечественной экономике «ничего страшного».

«Акции ВВП рушились из-за жестких санкций меньше, чем от циклических кризисов. Ничего страшного не происходит, если учесть, что мы имеем рост ВВП ближе к нулю», – обратил внимание он.

Эксперт пояснил, что негативный эффект от экономических ограничений все же есть, однако он проявился с неожиданной стороны. «Я считаю, что неосознанный вред от неправильной экономической политики, проводимой внутри страны, на сегодняшний день больше (чем от санкций). Если сравнивать нашу внутреннюю экономическую политику до санкций и во время санкций, можно сказать, что одним из очень важных отличий является то, что до санкций Центральный банк меньше вредил нашей макроэкономической ситуации и бизнесу, чем стал вредить», – заявил Голубович.

С его точки зрения, несмотря на «самые благие мотивации» ЦБ РФ и желание стабилизировать экономическую обстановку для экспортеров и потребителя, в итоге получается, что средний и малый бизнес, который работает на импортозамещение и внутренний рынок, оказываются в проигрыше.

«Вся политика со времен Кудрина (Алексей Кудрин – экс-министр финансов, ныне глава Счетной палаты) и последующих сводилась к тому, что для экспортеров и населения условия более-менее нормальные, а все, что посередине – пусть выживают, как хотят», – сказал он.

«Страх инфляции, которой руководствуется Центральный банк, не позволяет эту политику никак изменить», – добавил Голубович.

Голубовский согласился, что сейчас все сводится к тому, что крупные экспортные компании должны «чувствовать себя хорошо» и обратил внимание на «странный ответ» Кремля на санкции.

«Центральный банк России ввел еще более жесткие санкции, чем сами американцы. Были приняты законы, согласно которым пострадавший от санкций крупный бизнес может не платить налоги. После давления «РусАл» получил кредиты, размер которых никто не сообщает. Получается, что все ресурсы страны мобилизованы на помощь очень узкому кругу людей, а для всех остальных, как уже сказал Дмитрий Анатольевич – «денег нет», – пояснил эксперт и обратил внимание, что основными налогоплательщиками в России как раз являются именно крупные экспортеры.

Голубовский считает, что такая политика является в корне неправильной и уже продемонстрировала свою нежизнеспособность.

«У нас к пределу развития подошла сама модель – нельзя расти только на основе внешней торговли. Нужно создавать деньги в экономике для всей экономики, а не только для экспортёров. Если мы поменяем фискальную и денежно-кредитную политику и будем заботиться не только о состоянии дел на таможне и сколько денег через ее проходит, а сколько денег по всей стране, то тут нужны немного другие подходы. Это то, что было бы правильно безотносительно санкций», – уверен он.

При этом, как полагает эксперт, власть сейчас склоняется к идее «переждать тяжелые времена» и дождаться изменений в глобальной политике и не предпринимать сложные и энергозатратные решения. «Эта идея имеет место быть, но так мы теряем время. Пока сидим, кто-то идет вперед, развивает новые технологии», – отметил он.

Голубович со своей стороны также обратил внимание, что для потребителя, о котором якобы заботится ЦБ, крайне негативным фактором является недооцененный рубль. Он напомнил, что еще год назад рубль был на 10-12% недооценен к цене нефти и сейчас эта тенденция сохраняется.

«Все мы знаем, что более года назад совершилась сделка ОПЕК, росту цен на нефть помогли. Сейчас Трамп через Иран или Венесуэлу еще больше способствует этому росту. Рубль остается зависимым от цен на нефть, рублевая цена на нефть превысила 5000 рублей за баррель. Рубль укрепился, бюджет наполнился», – сказал он.

«Недооцененный рубль хорош для экспортеров, в определённые периоды, хорош для государственного бюджета и плох для населения и его платежеспособности и тех, кто занимается импортозамещением», – подчеркнул Голубович.

С его точки зрения, вероятнее всего, что власть будет стремиться и дальше сохранять эту ситуацию из-за страха перед падением цен на нефть.

«Минфин, для которого, как и для Центрального банка, низкая инфляции лучше, будет придерживаться идеологии, что уж лучше пусть рубль будет недооцененный, бюджет наполнять легче и, если нефть грохнется, то мы особо не почувствуем, потому что у рубля есть потенциал за счет этой неоцененности», – отметил он.

Между тем Голубовский подчеркнул, что рано или поздно этот подход придется менять, что как стимуляция крупного бизнеса, все меры по возврату капитала, деофшеризации в любом случае приведут к закономерному вопросу, а куда и как использовать сохраненные и полученных средства.

«Вопрос, куда их вкладывать? Вы привлечете деньги, а куда их денете? Нельзя решить это в рамках старой парадигмы. Даже если просто отдать в бюджет – с ними тоже надо что-то делать, распределять, создавать программы. Менять нужно очень многое, а этого делать не хочется в силу вопросов, которые носят и политический характер. Какая политическая сила сможет поставить этот вопрос? Политические партии не представляют у нас массовых интересов», – сказал он.

Как отметил Голубович, даже в случае решения внутренних проблем, российская экономика все равно окажется в тупике.

«Если у нас начнется каким-то чудом экономический рост, то все равно будет проблема финансирования и инвестиций. Сдерживающие факторы сыграют свою роль и вместо 4-5% (роста ВВП), о которых мы мечтаем, все равно будет 1,5-2%, что близко к нулю», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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