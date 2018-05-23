Бизнес торгуется с Госдумой: испугались «уголовки» за исполнение санкций

Представители бизнес-сообщества в рамках обсуждения ответственности за исполнение антироссийских санкций в Госдуме предложили перенести наказание из Уголовного кодекса в административный. Об этом шла речь сегодня на экспертном Совете законодателей при нижней палате парламента.

Как пишет «Коммерсантъ», первый пункт поправок, который вводит уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ, вызвал у предпринимателей «категорическое несогласие». Как пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, бизнес предлагает смягчить эту норму в отношении тех лиц, которые действовали в рамках обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме этого, предприниматели обратили внимание, что из-за отсутствия конкретики вину ответчика сложно доказать. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников признал, что формулировки закона требуют большей определенности.

Примечательно, что второй пункт поправок, который предусматривает наказание за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению санкций иностранным государством не вывал у бизнеса существенных нареканий.

«Касательно вопроса подстрекательства к введению санкций против РФ, то все считают, что это должно остаться в Уголовном кодексе, но отмечают, что формулировки также требуют оттачивания», – сказал Мельников.

По словам Исаева, что Совет также обсуждал возможность приравнять пособничество введению санкций в отношении России к государственной измене.

Так или иначе, по итогам заседания никаких решений и рекомендаций принято не было. Ожидается, что Совет законодателей соберется еще раз во второй половине июня, чтобы конкретизировать положения документа.

Как сообщал «Новый День», 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ. Документ предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций: квалифицироваться данное нарушение будет как преступления против государственной власти. В первую очередь под закон подпадают банки, операторы сотовой связи и большие сетевые компании, отказывающиеся работать в Крыму, отмечали эксперты.

За исполнение решения иностранных государств или международных организаций о введении мер ограничительного характера предполагается лишать свободы на срок до трех лет или штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.

При этом, если гражданин РФ умышленно способствует тому, чтобы против отечественных «частных и публичных субъектов», были введены ограничительные санкции, то на него налагается штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет с штрафом до 200 тысяч рублей.

17 мая второе чтения законопроекта было перенесено, так как к депутатам поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту.

Москва, Мария Вяткина

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