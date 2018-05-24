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Четверг, 24 мая 2018, 15:43 мск

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Госдума разрешила сдавать в аренду детские дома отдыха и образовательные центры

Нижняя палата российского парламента одобрила законопроект, который позволяет региональным властям сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры и земельные участки, на которых они находятся.

Как пишет «Парламентская газета», после одобрения закона Советом Федерации и подписи президента РФ арендовать можно будет детские дома творчества, образовательные центры и санатории.

Отмечается, что «снять» объекты разрешат только после проверки – если она не установит отрицательных последствий аренды «для организации образования, медицинской и социальной помощи, детского досуга».

Законодательство позволяет только по назначению использовать имущество, находящееся в госсобственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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