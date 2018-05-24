Подарок самозанятым: Госдума продлила налоговые каникулы

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до конца 2019 года налоговых каникул для самозанятых граждан.

Согласно планам правительства РФ, первоначально налоговые каникулы вводились до конца 2018 года и должны были стимулировать граждан, которые подпадают под параметры самозанятости, выходить «из тени». В частности, речь шла о нянях, репетиторах и других сферах деятельности, которые официально не трудоустроены, но работают, не привлекая наемных работников.

Чиновники предполагали, что самозанятые встанут на учет в налоговых органах, а по истечении налоговых каникул решать прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Между тем, в начале 2018 года Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост главы Счетной палаты РФ, заявила, что попытки государства легализовать индивидуальную занятость оказались практически безрезультатными: На 1 декабря 2017 года в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 человек.

Теперь правительство РФ рассчитывает, что к 2020 году самозанятые граждане все-таки выйдут из «тени» и станут платить налоги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.18

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