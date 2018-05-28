Падающая в цене нефть ударила по рублю

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю на фоне снижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 29 мая, официальный курс доллара почти на 60 копеек до 62,2710 рубля, евро – на 71 копейку до 72,8322.

На ослаблении рубля сказалось заметное падение мировых цен на нефть. Сегодня «черное золото» марки Brent снижается в стоимости на 1,5% и торгуется вблизи отметки $75 за баррель. Американская нефть марки WTI дешевеет почти на 1,8% и продается по $66,6 за баррель.

Одним из поводов для падения цен стал рост буровых установок в США, что в перспективе приведет к дальнейшему повышению объемов нефтедобычи. Согласно подсчетам нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло до 859 – максимум за три года. Прирост с начала мая (+34 установки) также является самым значительным с февраля.

По оценке аналитиков, на ситуацию на нефтяном рынке также оказал влияние риск возвращения участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к политике «открытых кранов» после выхода США из «иранской сделки» и экономических ограничений для Ирана и Венесуэлы.

«Разговоры Саудовской Аравии, ОАЭ и России о повышении добычи нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, указывают на возможность прекращения действия соглашения ОПЕК+ на ближайшем заседании картеля (в июне), что вызвало коррекцию в нефтяных ценах и снизило спрос на рисковые активы», – цитирует Reuters аналитиков «БКС».

Участники рынка опасаются, что картель может резко увеличить добычу нефти. Согласно прогнозам экспертов, ОПЕК+ может нарастить добычу нефти более чем в три раза – с 300 тысяч баррелей в сутки до 1 млн, передает «Интерфакс».

По словам главы службы анализа нефтегазового рынка в Oil Price Information Service Тома Клоза, ситуация может проясниться уже после 22 июня, когда состоится заседании ОПЕК, где будут приняты основные решения.

Ранее глава минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что цена на нефть в текущем году будет колебаться в пределах $65-75 за баррель. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин со своей стороны не исключал, что стоимость «черного золота» может упасть вплоть до $50 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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