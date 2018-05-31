«Уголовка» за исполнение антироссийских санкций «кошмарит» бизнес и Госдуму

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций продолжает будоражить Госдуму и отечественное бизнес-сообщество. Предприниматели настаивают на недопустимости криминализации исполнения западных санкций, в результате чего Госдума может затянуть принятие закона до осени, пишет газета «Коммерсантъ».

Финальная версия законопроекта пока неизвестна – нижняя палата ждет официальной позиции правительства. Споры на эту тему продолжаются. Предприниматели предлагают взыскивать ущерб за исполнение санкций против России. В письме главы «Деловой России» Алексея Репика председателю Госдумы Вячеславу Володину говорится о внесении соответствующих поправок в Гражданский кодекс, пишет РИА «Новости».

По оценке Репика, более эффективным будет использование «частно-правовых механизмов». «Необходимо предусмотреть в Гражданском кодексе РФ положение, прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального», – говорится в письме.

Глава «Деловой России» также считает обоснованным изменение, вводящее уголовную ответственность за «умышленные действия, способствующие введению санкций».

Как известно, первая версия документа предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Репик критикует такой подход, заявляя о «необоснованной нагрузке» на суды и правоохранительные органы. Понятие действия или бездействия, по его оценке, размыто, что несет коррупционные риски и может трактоваться исходя из «заинтересованности соответствующих лиц, в том числе в целях оказания давления на бизнес-структуры».

Напомним, ранее против первой версии законопроекта выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, глава ВТБ Андрей Костин и глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Как сообщал «Новый День», 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ. Документ предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций: квалифицироваться данное нарушение будет как преступления против государственной власти. В первую очередь под закон подпадают банки, операторы сотовой связи и большие сетевые компании, отказывающиеся работать в Крыму, отмечали эксперты.

За исполнение решения иностранных государств или международных организаций о введении мер ограничительного характера предполагается лишать свободы на срок до трех лет или штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.

При этом, если гражданин РФ умышленно способствует тому, чтобы против отечественных «частных и публичных субъектов», были введены ограничительные санкции, то на него налагается штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет с штрафом до 200 тысяч рублей.

17 мая второе чтения законопроекта было перенесено, так как к депутатам поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.18

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