Дело полковника Хизриева: цена за кресло главы МВД Дагестана увеличилась до $6 млн

Стали известны новые подробности громкого скандала с полковником милиции из Дагестана Магомедом Хизриевым, который накануне был задержан при попытке купить для себя должность министра внутренних дел республики. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, общая сумма взятки составляла на $2 млн, как сообщалось первоначально в СМИ, а шесть миллионов долларов.

По данным ведомства, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам только часть ранее оговоренной взятки в размере $2 млн. Также в СКР уточнили, что фигурантами уголовного дела, кроме Хизриева, являются еще 5 человек «из гражданских».

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В настоящее время проведено более 10 обысков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные участники преступлений. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Хизриев был задержан днем 5 июня в одном из кабинетов Главного управления собственной безопасности МВД РФ. В операции по задержанию Хизриева участвовали оперативники ФСБ и ГУСБ МВД.

По данным СМИ, взятка за кресло главы МВД предназначалась кому-то из руководителей Главного управления собственной безопасности МВД – через эту структуру проходит согласование важных кадровых вопросов.

Отметим, что 4 июня президент РФ Владимир Путин продлил контракт действующему главе МВД по Дагестану 61-летнему Абдурашиду Магомедову еще на один год.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев допустил новые задержания в республике в рамках антикоррупционных мероприятий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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