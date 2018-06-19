Нефть, ЦБ и Трамп подкосили рубль: снова обваливается

Американская и европейская валюты второй день значительно дорожают по отношению к российскому рублю на фоне снижения мировых цен на нефть и «ястребиной» риторики президента США Дональда Трампа, который пригрозил Китаю введением заградительных пошлин. Как отмечают аналитики, это стало дополнительным ударом по рублю после заявлений Банка России, распугавших иностранных спекулянтов.

Сегодня на торгах на Московской бирже доллар подскочил впервые с начала мая выше уровня в 64 рубля, евро стал дороже 74 рублей. В ходе утренних торгов «американец» поднимался на максимуме до 64,18 рубля, евро продавался по 74,29 рубля.

К 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами завтра, результаты которой служат основанием для назначения официального курса валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара составил 64,0683 рубля (+58 копеек). В то же время евро продавался по 74,08 (+60 копеек).

Для сравнения: официальный курс «американца» на сегодня составляет 63,4838 рубля, «европейца» – 73,4825.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики банка «Глобэкс» обратили внимание, что намечающаяся торговая война США и Китая вынудила финансовых игроков уводить капиталы в американские гособлигации и доллар, которые считаются наиболее надежными инструментами.

Как результат – отток иностранной ликвидности с развивающихся рынков, в том числе из России, где к тому же ЦБ после сохранения ключевой ставки напугал инвесторов планами ужесточения денежно-кредитной политики.

«Иностранного капитала в ОФЗ остается еще достаточно, и он продолжает выходить. Это может оказывать достаточно продолжительное негативное влияние на рубль. Это, пожалуй, наиболее сильный фактор давления на российскую валюту в данный момент», – отмечают аналитики «БКС Экспресс».

На таком негативном фоне еще одним фактором давления на рубль стало снижение мировых цен на нефть, которые сегодня дешевеют почти на 1% и опустились ниже $75 за баррель. Североморское «черное золото» марки Brent продается по $74,85 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $65,3 за баррель.

Эксперты обращают внимание, что ключевым событием, которое может предопределить дальнейшее развитие ситуации, саммит Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и нефтедобывающих государств, не входящих в картель, 22-23 июня, в рамках которого ожидается пересмотр сделки по сокращению добычи. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что предварительно обсуждается вариант повышения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки в третьем квартале, что и стало поводом для снижения нефтяных котировок.

Новые факторы вместе с негативным внешним фоном могут сместить диапазон колебаний доллара в район 64-65 рублей. Однако, как считают аналитики «БКС Экспресс» более сильного (в район 70-ти) и продолжительного ослабления рубля ждать не стоит, если цены на нефть останутся выше $65 за баррель.

Между тем, аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский полагает, что в среднесрочной перспективе все-таки следует готовиться к очередной волне девальвации рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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