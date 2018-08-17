ЦБ отобрал лицензию у московского банка за махинации с активами

Центробанк России лишил лицензии Московский вексельный банк, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, финансовая организация уличена в систематическом проведении операций, направленных на сокрытие своего реального финансового положения, и неадекватно оценивала принимаемые риски. В результате на балансе банка образовался значительный объем активов сомнительного качества, что привело к снижению его финансовых показателей.

Руководители и владельцы кредитной организации не приняли мер по нормализации его работы, в связи с чем Банк России принял решение об отзыве лицензии.

На 1 августа 2018 года по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место в отечественной банковской системе.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Согласно сообщению Агентства по страхованию вклады, выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее 31 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.18

Россиян хотят лишить контроля над личными данными. / «Закон Яровой» добрался и до сим-карт: переход на отечественное шифрование обернется миллиардными затратами для операторов. / Крым не отпускает: актер Панин «развернул» самолет в Симферополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»