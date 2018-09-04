Российская валюта опять слабеет: доллар вновь стал дороже 68 рублей

На валютном рынке продолжаются курсовые качели. Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю: на Московской бирже курс доллара закрепился выше 68 рублей, а евро колеблется около отметки в 79 рублей. Аналитики полагают, что ослабление российской валюты продолжится.

На 11:30 мск по результатам единой торговой сессии с расчетами «завтра» средневзвешенный курс доллара, на основе которого определяется его официальный курс на следующий день, поднялся более чем на 50 копеек и достиг отметки 68,2737 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 79 рублей.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 67,7443 рубля, «европейца» – 78,6376.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, аналитики банка «Глобэкс» обращают внимание, что со вторника по пятницу ожидается публикация ключевой макростатистики США, которая в целом выглядит позитивной, что должно помочь расти индексу доллара.

«На этом фоне рубль вероятно ослабеет к доллару, несмотря на высокие цены на нефть в $78 за баррель, поскольку внешняя политика больше влияет на рубль, чем рост котировок «чёрного золота» из-за снижения экспорта сырой нефти из Ирана», – отмечают в своем обзоре эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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