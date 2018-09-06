Дождались «временных» сложностей: евро – выше 80 рублей, доллар дороже 69

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже американская и европейская валюта резко подорожали. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар превысил отметку в 69 рублей, евро продается дороже 80 рублей – впервые с апреля 2016 года.

В ходе торгов максимальная сделка по «американцу» достигала 69,29 рубля. Курс «европейца» поднимался до 80,52. К 16:43 мск биржевой курс доллара составлял 68,97 рубля, евро был на уровне 80,20 рубля.

Как отмечают аналитики «БКС Брокер», одной из причин подобной динамики может являться непрекращающееся активное снижение российских гособлигаций, из-за которого индекс RGBI обновляет минимальные с декабря 2016 года уровни третью сессию подряд.

«Высвобождающаяся в результате продажи долговых бумаг рублевая ликвидность в большинстве своем направляется на покупку валюты, тем самым оказывая давление на рубль», – считают эксперты.

Стоит отметить, что Банк России установил на завтра, 7 сентября, официальный курс доллара 68,2505 рубля, евро – 79,3685.

Накануне Минэкономразвития прогнозировало, что до конца 2018 года отечественная валюта продолжит ослабление. Сегодня глава министерства Максим Орешкин сделал успокоительное заявление о том, что ослабление рубля по отношению к иностранным валютам является текущей волатильностью, которая не несет каких-либо структурных изменений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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