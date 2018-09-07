Жертва политических страхов: курс рубля снова обвалился

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России резко повысил официальные курсы американской и европейской валют на выходные и понедельник. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар будет стоить 69,0286 рубля (+78 копеек), евро – 80,356 (+99 копеек).

В то же время на бирже российская валюта продолжает обваливаться. К 14:52 мск доллар продается по 69,42 рубля, евро торгуется на уровне 80,60.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, аналитик «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что российская валюта стала настоящей «жертвой» политических страхов и смутных волнений.

«Тема ужесточения санкционного режима в адрес России обретает все более явные очертания – инвесторы слишком долго ее игнорировали, пришло время отразить этот риск в ценах», – отметила эксперт.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», в числе негативных факторов, которые оказываеют давление на рубль, – риски эскалации торгового конфликта между США и «остальным миром», ожидания новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, а также кризис в Турции и Аргентине.

Стоит отметить, что накануне Минэкономразвития прогнозировало, что до конца 2018 года отечественная валюта продолжит ослабление. Сегодня глава министерства Максим Орешкин сделал успокоительное заявление о том, что ослабление рубля по отношению к иностранным валютам является текущей волатильностью, которая не несет каких-либо структурных изменений. Однако на деле стоит ожидать очередного скачка цен в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.18

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