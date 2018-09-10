Доллар штурмует отметку в 70 рублей

Сегодня в первые минуты торгов на Московской бирже курс американской валюты впервые за 2,5 года преодолел психологическую отметку в 70 рублей, но не смог там закрепиться. В ходе торговой сессии доллар стабилизировался вблизи уровня 69,8 рубля.

На 11: 30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официального курса валют, средневзвешенный курс доллара составил 69,8685 рубля. В то же время евро торговался на отметке 80,8 рубля.

Напомним, официальный курс «американца» сегодня составляет 69,0286 рубля, «европейца» – 80,3562.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик «Альпари» Владислав Антонов в своем обзоре отметил, что на рубль продолжают оказывать негативное влияние выход зарубежных инвесторов из российских активов на фоне риска введения новых антироссийских санкций, а также ослабление национальных валют развивающихся стран и крупные выплаты по внешнему долгу в сентябре.

«Если обращать внимание только на негативные факторы для российской валюты, то фундаментальная картина для неё очень мрачная. Сейчас покупатели иностранной валюты доминируют на рынке. Это нормальная рыночная ситуация, когда одни продают валюту по каким-то причинам, а другие её покупают. Каждым движет своя мотивация», – сказал эксперт.

Аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что, несмотря на давление, сейчас рубль перепродан, в результате чего можно ожидать его укрепления.

«Мы, как минимум, не ожидаем, что USD/RUB на этой неделе сумеет закрепиться выше 70 за доллар. Если разгром развивающихся рынков наконец-то возьмет паузу, рубль имеет шанс на существенное укрепление в краткосрочной перспективе, первыми целями которого выступят уровни, с которых пошла последняя волна слабости: район 67 за доллар. Далее, укрепление может продолжиться вплоть до 65.5. Ниже доллар к рублю мы уже не видим», – говорится в обзоре эксперта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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