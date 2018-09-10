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Понедельник, 10 сентября 2018, 15:22 мск

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Евро и доллар уходят в «отрыв»: рубль снова обвалился

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже американская и европейская валюты вновь существенно подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс доллара закрепился выше 70 рублей впервые за 2,5 года, а евро стал дороже 81 рубля.

К 14:10 мск курс доллара подорожал до 70,27 рубля. В то же время «европеец» торговался на уровне 81,4 рубля, хотя сессии достигал отметки 81,6.

При этом официальные курсы валют, установленные на завтра, 11 сентября, будут ниже этих значений. Доллар во вторник будет стоить 69,8685 рубля, евро – 80,6702.

Как отмечают эксперты «БКС Экспресс», внешний негативный фон вокруг российской валюты существенным образом не меняется. Параллельно с ослаблением рубля продолжается активная распродажа российских облигаций федерального займа. Индекс гособлигаций (RGBI) на фоне бегства нерезидентов снижается пятую сессию подряд.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик «Альпари» Владислав Антонов в своем обзоре отметил, что на рубль продолжают оказывать негативное влияние выход зарубежных инвесторов из российских активов на фоне риска введения новых антироссийских санкций, а также ослабление национальных валют развивающихся стран и крупные выплаты по внешнему долгу в сентябре.

«Если обращать внимание только на негативные факторы для российской валюты, то фундаментальная картина для неё очень мрачная», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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