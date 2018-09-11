Рубль «притормозил» падение: аналитики ждут дальнейшей девальвации

Сегодня в первые минуты торгов на Московской бирже американская и европейская валюта незначительно подешевели по отношению к рублю, однако практически не отступают от достигнутых накануне высоких рубежных значений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар колеблется около отметки 70 рублей, евро остается выше 81 рубля.

К 10:23 мск биржевой курс доллара подешевел до 69,98 рубля, но максимальная сделка составила 70,19 рубля. В то же время евро торгуется вблизи отметки 81,5 рубля.

Напомним, официальные курсы валют, установленные на сегодня, остаются ниже этих значений. «Американец» стоит 69,8685 рубля, евро – 80,6702.

Комментируя ситуацию на рынке, Василий Карпунин из «БКС Брокер» обратил внимание, что у участников рынка нет уверенности в том, что ослабление национальной валюты остановится в ближайшей перспективе.

«Для этого необходима ясность в вопросе санкций США и общего геополитического фона, однако в этом плане по-прежнему сохраняется неопределенность. Кроме того, в мире сохраняется общая тенденция по бегству капитала из развивающихся стран», – говорится в обзоре эксперта.

Карпунин также отметил, что в конце недели пройдет заседание ЦБ РФ. «Перед регулятором стоит непростая задача. Нужно сбить панику в рубле и обваливающихся гособлигациях. Если ставка останется неизменной, что является рыночным консенсус-прогнозом, то в моменте может произойти еще одна локальная атака на рубль», – прогнозирует аналитик.

Впрочем, при этом эксперт добавил, что в паре USD/RUB сейчас наблюдается очень серьезная перекупленность и потребность в коррекционном движении вниз, однако перманентное бегство из российских облигаций федерального займа не позволяет развернуть девальвационную тенденцию

«Формально рубль сейчас невероятно дешев относительно стоимости нефти. При этом размер геополитической премии максимальный в современной истории, и любая ясность по поводу санкционных перспектив могла бы успокоить рынок», – считает Карпунин.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов также полагает, что пока не появится новая информация по санкциям из США, спекулянты продолжат играть против российской валюты. «Они постараются загнать курс доллара как можно выше», – отметил эксперт в своем обзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

«Адмирал Кузнецов» попал в список худших авианосцев мира. / Чиновники и эксперты предрекли подорожание рыбы и икры в России. / СМИ: Покушение на Скрипалей организовала команда «чистильщиков». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»