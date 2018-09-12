Накануне нового валютного обвала: рубль переживает приступ усиления

Сегодня на торгах на Московской бирже американская и европейская валюта продолжили дешеветь по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара пока закрепился ниже отметки в 70 рублей, евро – дешевле 81 рубля, но аналитики считают это временным явлением – впереди новый обвал.

К 10:12 мск доллар продавался по 69,69 рубля, евро торговался на уровне 80,73. Напомним, официальные курсы валют, установленные на сегодня, выше этих значений. «Американец» стоит 69,9744 рубля, «европеец» – 81,3942.

Финансовые эксперты отмечают, что усиление рубля проходит на фоне ожиданий трейдеров предстоящих заседаний Европейского центрального банка и Банка России, решения которых могут повлиять на дальнейший ход торгов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что коррекционный отскок в рублевых парах не должен никого ввести в заблуждение.

«Во-первых, распродажа накануне была избыточной и эмоциональной: тень ужесточения антироссийских санкций и со стороны ЕС, и со стороны США сгущалась уже пару недель как, и только сейчас рынок «испугался» и бросился продавать ОФЗ, которые и толкнули рубль в пропасть. Это совсем не так: рубль последовательно слабеет с 15 августа, выйдя сначала в боковик, а затем в отлично просматриваемый тренд», – отметила эксперт в своем обзоре.

По ее оценке, после коррекции, которая началась накануне, будет или закрепление курса доллара около отметки 70 рублей, или новая атака на уровни, расположенные выше. «Истории 2014 года вынуждают учитывать такую вероятность, поскольку все это уже было», – считает Бодрова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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