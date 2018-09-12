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Среда, 12 сентября 2018, 20:41 мск

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Поднявшиеся цены на нефть спасли рубль от обвала

Сегодня мировые цены на нефть впервые после майского подъема вновь выросли выше $80 за баррель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для повышения котировок стали данные министерства энергетики США о снижении коммерческих запасов топлива в стране на 5,3 млн баррелей.

На лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $80,11 за баррель, что спровоцировало заметное укрепление российского рубля. К 17: 44 мск на Московской бирже курс доллара снизился до 68,83 рубля, евро колеблется около отметки 80 рублей.

Отметим, что официальный курс доллара на завтра, 13 сентября, составляет 69,5728 рубля, евро – 80,6488.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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