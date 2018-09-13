Рубль взял паузу: доллар и евро продолжают дешеветь

Сегодня американская и европейская валюты продолжают падать в цене по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара закрепился ниже уровня 69 рублей, евро стал дешевле 80 рублей. Однако некоторые аналитики считают, что дальнейшего укрепления отечественной валюты ожидать не следует.

К 11:00 мск биржевой курс доллара составил 68,67 рубля, евро – 79,78 рубля. Напомним, официальные курс «американца» на сегодня составляет 69,5728 рубля, «европейца» – 80,6488.

Комментируя ситуацию на рынке, Василий Карпунин из «БКС Брокер» обратил внимание, что курс рубля начал снижаться, реагируя на позитивную динамику нефти, стоимость которой накануне поднималась до $80 за баррель. Поддержку российской валюте оказал и тот факт, что возобновились покупки российских облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) всего лишь за две сессии отскочил на 1,8%, что достаточно много для долгового рынка, отметил эксперт.

По его оценке, масштаб текущей геополитической премии, которая есть в рубле, достаточно велик – в феврале-марте 2018 года, когда не было масштабных санкционных угроз, при нефти Brent ниже $70 курс доллара был на уровне 56 – 59 рублей. «Если мы приведем его к текущему общему курсу индекса доллара в мире, который за пару кварталов вырос примерно на 5%. А сейчас нефть у нас уже около $79-80, а курс около 69. Учитывая более высокую нефть, формально мы видим премию в оценке USD более 10 рублей к досанкционным справедливым значениям», – считает Карпунин.

По его мнению, при условии отсутствия какого-то нового геополитического негатива в качестве ближайшего технического ориентира выступает рубеж около 67 рублей за доллар.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова также считает, что рубль неплохо поддержала сырьевая динамик, а дополнительным поводом для коррекции стало затишье в геополитическом плане и пауза в лавинообразных распродажах на вторичном рынке ОФЗ.

Между тем эксперт прогнозирует, что более ярких побед рубля ждать вряд ли стоит. «Это просто перерыв», – отметила Бодрова и добавила, что впереди заседание Европейского центрального банка, и от риторики его главы Марио Драги многое зависит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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