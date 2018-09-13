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Четверг, 13 сентября 2018, 15:10 мск

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Выживают по всем фронтам: курение у подъездов хотят внести в стоп-лист

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, который запрещает курить возле подъездов жилых домов. За нарушение предлагается ввести штраф от 500 до 1500 рублей.

Согласно проекту, под запретом должно оказаться курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от подъездов многоквартирных домов.

«Место на выходе из подъезда в перечне статьи 12 Закона не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации», – пояснят авторы инициативы из Совета Федерации.

Напомним, в 2013 году был принят так называемый «антитабачный закон». В результате, территории, где курение разрешено были существенно ограничены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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