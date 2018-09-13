МВФ одобрил действия Банка России

Международный валютный фонд (МВФ) позитивно оценил действия Банка России относительно поддержание на высоком уровне ключевой ставки, от которой зависит стоимость кредитов и развитие отечественной экономики. Эксперты МВФ поддержали позицию Центробанка РФ, который не намерен смягчать свою политику при инфляции более 4%.

Как говорится в сообщении Фонда, дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России целесообразно при относительной стабилизации цен. При этом во второй половине 2018 года МВФ прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 3,5%.

Между тем, в начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что появились факторы не только в пользу сохранения ключевой ставки, но и ее повышения, а факторов, которые бы говорили за снижение ставки, мало.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

Согласно прогнозу минэкономразвития РФ, инфляции в 2018 году составит 3,4% г/г.

По оценке ряда экспертов, ЦБ может повысить ключевую ставку, несмотря на низкую инфляцию, чтобы поддержать курс рубля, который переживает обвал с середины августа. Однако в этом случае о развитии отечественной экономики можно будет опять забыть.

В частности, накануне помощник президента РФ Сергей Глазьев раскритиковал Центробанк и обвинил его в колебаниях курса рубля, которые наблюдаются с 2014 года. Комментируя возможное повышение ключевой ставки, которое обсуждает ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке, Глазьев сказал, что «если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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