Рубль скоро снова почувствует слабость

Сегодня американская и европейская валюты вновь возобновили рост по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром на торгах на Московской бирже курс доллара стал дороже 68 рублей, евро – предпринял попытку вернуться к отметке 80 рублей. По оценке финансовых аналитиков, к ноябрю отечественная валюта вновь подвергнется атаке.

К 10:53 мск биржевой курс доллара поднялся до 68,16 рубля, евро колебался около отметки 79,30 после пятничного снижения ниже рубежных отметок после решения Банка России повысить ключевую ставку до 7,5%. Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 68,2826 рубля, «европейца» – 79,9521.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что новые антироссийские санкции, которые обсуждаются в США, по-видимому, не будут самыми жесткими. «Консенсус сейчас строится вокруг варианта, в котором будет реализован запрет на покупку новых выпусков ОФЗ притом, что старые останутся в обороте, а банковские санкции против крупных банков не будут введены. Все это в совокупности с начинающимся периодом уплаты налогов, как мы полагаем, поддержит рубль хотя бы в краткосрочной перспективе», – говорится в обзоре эксперта.

Как отметил аналитик, августовский «взлет» рубля был возможен только из-за того, что Минфин и Банк России своими действиями спровоцировали дефицит валютной ликвидности.

«Но мы не ошиблись в способности Банка России адекватно корректировать свою политику, и наше мнение, что доллар не закрепится выше 70 по USD/RUB, себя оправдало. Мы полагаем, что в полной мере оправдаются и наши коррекционные ожидания: мы ждем снижения USD/RUB как минимум к 67 на текущей неделе, и далее в район 65.5. Мы допускаем и более глубокое укрепление рубля, если на рынке начнет доминировать надежда на более мягкий вариант санкций. Однако ближе к ноябрю мы ожидаем новой волны санкционных страхов и слабости рубля», – полагает Голубовский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.18

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