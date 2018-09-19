Минсельхоз РФ пообещал заплатить селянам за плохую погоду

Ущерб российским регионам, пострадавшим в этом году от неблагоприятных погодных условий, будет компенсирован. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая сегодня на правительственном часе в Госдуме По его данным, в числе пострадавших 23 субъекта федерации. Ущерб пока подсчитан в 18 из них и составляет почти 6 млрд рублей.

«Чрезвычайная ситуация у нас зафиксирована в 23 регионах, пока мы можем с учетом всех цифр, которые есть, посчитать 18 регионов. Ущерб, который мы видим, составляет порядка 6 млрд рублей на сегодняшний день, – заявил Патрушев. – Мы сейчас досчитаем по всем регионам и будем заявляться в правительство, чтобы компенсировать все те расходы, которые повышенно понесли наши сельхозтоваропроизводители в рамках ЧС».

Он подчеркнул, что минсельхоз заинтересован в том, чтобы финансово-экономическое положение аграрного комплекса было стабильно. «Все, что от нас зависит, мы сделаем. Обратимся с учетом той суммы, которая будет получена, в правительство, для выделения – если это будет нужно – дополнительных ресурсов. На сегодняшний день определенные деньги, чтобы компенсировать те потери, которые понесут в рамках ЧС наши аграрии, в бюджете Минсельхоза есть», – заверил Патрушев.

Как уточнил депутат-«единорос» Владимир Плотников, в числе пострадавших регионов, в частности, Волгоградская, Челябинская, Саратовская область и Республика Крым.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.09.18

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