В России мигрантам запретят покидать регион проживания

Россия ужесточает миграционное законодательство. Госдума сегодня одобрила в первом чтении законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ усложняет иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, переезд из региона проживания, и должен сократить число правонарушений в этой сфере, в том числе – фиктивных браков.

Как пояснил на пленарном заседании нижней палаты парламента замглавы МВД Игорь Зубов, ежегодно в органы внутренних дел обращается около 300 тысяч иностранцев с просьбой дать им статус временного проживания. В 2017 году около 70 тысяч из них (23% от общего числа) объяснили это желанием воссоединения с супругами в льготном порядке без учета квот, которые выделяются субъектам РФ. В 2018 году вне квоты такой статус получили уже 35% от общего числа подобных заявителей, причем в Москве эта цифра составляет почти 70%, в Московской области – более 55%.

Кроме того, иностранцы мотивируют желание переехать в РФ наличием в России недееспособных близких родственников. «При этом определенная часть иностранцев, получив разрешения по семейным мотивам, к месту жительства своих супругов или близких родственников не переезжает, и связь с ними не поддерживает», – подчеркнул Зубов. Вместо этого мигранты едут в крупные мегаполисы, в основном – в Москву.

Замминистра МВД отметил, что по данным министерства признаки фиктивности имеет каждый пятый брак между гражданами РФ и других государств.

Законопроект предполагает, что иностранцам, имеющих близких родственников в России – супругов, детей, родителей, разрешение на временное пребывание выдается в том регионе, где эти родственники проживают, и покидать этот регион в одиночку, без родственников, они не смогут.

Депутаты поддержали доводы представителя МВД, отметив при этом, что документ нуждается в доработке, и в поправки требуется вносить в законодательство, касающееся возвращения в РФ соотечественников. «Единоросс» Фатих Сибагатулин пояснил, что сейчас эти законы действуют таким образом, что фактически являются не «программой возвращения, а поиском трудовых ресурсов» и «отбивают охоту соотечественникам иметь дело с Российской Федерацией».

«Закон надо принимать, но в пакете с другими законами, которые решали бы проблему с переселением наших соотечественников», – подчеркнул он.

Его поддержал коллега по фракции Дмитрий Белик, сообщив, что его знакомый житель Одессы полтора года получал разрешение на временное пребывание.

«В Симферополе арестовали комбата по фамилии Погодин, он один из активных участников в Донецке. Готовилась его депортация на Украину. Представляете, что бы было? Обращения мои и других политиков возымели действия, его не депортировали, но есть и другие ситуации. Меньшикова Марина, пророссийская активистка, которая в Днепропетровске осмелилась дать пощечину украинскому фашисту, и была вынуждена бежать в Крым, боясь уголовного преследования. Что мы сделали? Мы ее депортировали. В Днепропетровске в СИЗО она повесилась. На чьей совести эти жизни? Давайте повернемся лицом к нашим соотечественникам. Надо разделить: есть соотечественники, а есть иностранные граждане. Своих людей Россия бросать не должна», – заявил Белик.

В итоге депутаты приняли документ в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.09.18

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