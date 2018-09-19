Депутаты Государственной думы сегодня приняли в первом чтении законопроект, который позволяет продлить льготный 20-дневный срок для оплаты административного штрафа в размере 50%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», исправить существующие нормы пришлось по постановлению Конституционного суда (КС).

Как отметил на пленарном заседании заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, постановлением КС норма КоАП признана несоответствующей Конституции Россией Федерации, поскольку в ней исключается возможность восстановления 20-дневного льготного периода, в случае, когда копия постановления поступила позже этого срока по независящим от нарушителя причинам.

«Законопроектом предусматривается, что при поступлении нарушителю по почте заказным письмом копии постановления о привлечении его к административной ответственности после истечения 20 дней со дня его вынесения, льготный срок для уплаты штрафа может быть восстановлен», – пояснил Зубов.

Содокладчик чиновника, первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков (в начале 2000-х возглавлял протестное движение автомобилистов России, а в 2011 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России) заявил, что комитет выполняет решение Конституционного суда, которое «не подлежит обжалованию».

При этом Лысаков, выступавший соавтором закона о льготном сроке уплаты штрафа, подчеркнул, что законодатели намеренно прописали, что исчисление срока идет от момента составления протокола об административном правонарушении, а не с момента его получения. Целью было мотивировать водителя на то, чтобы он пользовался онлайн-сервисами, а не ждал бумажного постановления по почте.

«Мы своим законом сделали первый шаг к уменьшению бумажного документооборота», – заявил он, отметив, что «в мусорную корзину улетают сотни миллионов рублей, которые тратит государство на оповещение гражданина о штрафе». Теперь же Конституционный суд «возвращает нас в пучину бумажного документооборота», подытожил Лысаков.

В итоге народные избранники единогласно приняли документ в первом чтении.

Резонансная история с жалобой в Конституционный суд завершилась в декабре прошлого года, когда КС принял решение по жалобе муниципального депутата московского округа Мещанский Юрия Рейнхиммеля. Народный избранник превысил скорость и получил штраф в 500 рублей, однако постановление о назначении штрафа пришло на почту позже 20-дневного срока. Это лишило Рейнхиммеля возможности оплаты штрафа в 50% размере. Депутат решил, что лишился льготы не по собственной вине, и попытался добиться справедливости, однако и в Центре видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и в Можайском городском суде ему отказали, поскольку в КоАП не прописана возможность восстановления льготного периода. Рейнхиммель с ситуацией не смирился, и дошел до Конституционного суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.09.18

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