Рубль идет на укрепление: доллар и евро дешевеют

Сегодня американская и европейская валюты вновь дешевеют по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился вплотную до 66 рублей, евро ушел ниже 78.

К 10:56 мск «американец» торговался на уровне 66,17 рубля, хотя в ходе торговой сессии опускался до 66,02 рубля. В то же время биржевой курс «европейца» снизился до 77,67 рубля. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 66,2497 рубля, евро – 78,0753.

Комментируя ситуацию на рынке, старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российскому рублю помогает подорожавшая нефть, которая сегодня торгуется вблизи пиковой отметки $80 за баррель. «На подобном внешнем фоне российский рубль сможет неплохо укрепиться в парах с иностранными валютами. Доллар США с большой долей вероятности отступит в понедельник в диапазон 65,80-66,30 руб., пара евро/рубль проведет день в границах 77,80-78,65 руб. Как уже говорилось неоднократно, дорогая нефть – это гарантия стабильности отечественной валюты, и пока на рынке сырья ралли, рублю серьезным образом ничего не угрожает. Даже геополитика», – говорится в обзоре эксперта.

Аналитики ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский со своей стороны обратил внимание, что плохая новость в том, что между Банком России и правительством РФ, по-видимому, действительно существуют серьезные разногласия, как оценке текущих рисков, так и в оценке макроэкономических перспектив. Хорошая новость в том, что Банк России остается независим и последователен в своих действиях.

«Наши ожидания относительно рубля пока что оправданы в полной мере. Мы ожидали снижения USD/RUB минимум к 67 на прошлой неделе, и далее к 65.5. Первая цель выполнена, и мы ожидаем, что вторая будет выполнена после незначительной краткосрочной коррекции», – отметил эксперт.

Ранее финансовые аналитики отмечали, что после волны укрепления ближе к ноябрю можно ожидать «новой волны санкционных страхов и слабости рубля» в связи с введением новых антироссийских санкций со стороны США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

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