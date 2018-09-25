Госдума добавила обязанностей организаторам митингов

Сегодня Госдума одобрила изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь организаторы мероприятий будут обязаны уведомлять власти о том, что решили акцию не проводить.

«Речь идет о дополнительных обязанностях организаторов публичных мероприятий – уведомить орган государственной власти или орган местного самоуправления о том, что мероприятие проводиться не будет, – отметил депутат Дмитрий Вяткин. – Еще одним законопроектом будет установлена ответственность за неисполнение данной обязанности».

Авторами поправок выступили депутаты Дмитрий Вяткин, Александр Грибов, Алена Аршинова и Михаил Емельянов. В пояснительной записке к законопроекту парламентарии напомнили, что после согласования места проведения акции ее организатор вместе с властями должен обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. Это подразумевает доставку на место металлоискателей, металлодетекторов, оплату труда сотрудников органов внутренних дел – все за бюджетный счет. При этом в последнее время все чаще организаторы отказываются от проведения акции, однако власти в известность об этом не ставят.

«Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер», – считают авторы законопроекта, приводя в пример историю, случившуюся в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года. Тогда один и тот же гражданин подал 660 уведомлений о проведении в один выходной день 660 публичных мероприятий в одном и том же месте (каждую минуту новое мероприятие). Власти согласовали все акции – но по факту ни одна из них так и не состоялась.

Вопросов к авторам инициативы у коллег по парламенту не возникло. В итоге депутаты единогласно поддержали законопроект – всего в этот момент в зале находился 341 народный избранник. На момент открытия заседания в 10 часов депутатов насчитывалось 428.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.18

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