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Вторник, 25 сентября 2018, 16:09 мск

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Многодетным россиянам разрешили выбирать время отпуска

Сегодня нижняя палата российского парламента внесла изменения в Трудовой кодекс РФ, разрешив многодетным родителям брать отпуск в удобное для них время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен депутатами фракции КПРФ.

Согласно документу, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, теперь смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск по своему желанию в удобное время. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, новшество даст возможность многодетным более активно участвовать в воспитании детей и совмещать время отпуска обоих родителей.

Депутаты приняли документ в третьем чтении – никаких вопросов и споров по документу не возникло.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.18

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