Россиянам разрешат ходить по врачам в рабочее время. Но только один раз в три года

Госдума сегодня, 25 сентября, во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий гражданам проходить диспансеризацию в рабочее время. Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс, дополнив его соответствующей статьей.

При этом депутаты отклонили поправку, которая обязывала бы определенные категории работников проходить медобследование, в том числе речь идет о диспансеризации для женщин в возрасте 55 лет и старше и мужчинам от 60 лет. Как пояснил депутат от ЛДПР Владимир Сысоев, «эти поправки очень важны для здоровьесбережения нации». Депутат от «Единой России» Татьяна Сапрыкина заявила, что концепция законопроекта предполагает добровольное прохождение обследований, и не предписывает каких-либо обязанностей для работника и работодателя.

Документ был внесен в Думу единороссами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко еще в 2016 году. Авторы предложили дать людям право на прохождение диспансеризации в рабочее время – для этого сотрудник должен написать заявление с просьбой освободить его от работы на полный рабочий день. «На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы», – гласит законопроект.

Депутаты решили, что людям будет достаточно проводить такую комплексную проверку здоровья один раз в три года. «Диспансеризация отдельных групп населения входит в программу государственных гарантий, финансируется за счет средств ОМС. Прохождение диспансеризации не требует дополнительных затрат со стороны граждан и работодателей», – уточняется в документе.

Народные избранники единогласно поддержали инициативу. За документ проголосовали 419 депутатов. В третьем чтении документ было решено рассмотреть завтра, 27 сентября.

Напомним, согласно данным ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования, в числе основных причин смертности россиян на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкологические. При этом за 7 месяцев смертность от онкологических заболеваний выросла в 58 регионах страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

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