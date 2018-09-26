Госдума одобрила международную «пенсионную» Конвенцию

Сегодня депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о ратификации «Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции №102)». Документ, в частности, устанавливает зависимость средней пенсии по старости от средней зарплаты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовали 415 парламентариев.

Законопроект был внесен председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в июне этого года и рассмотрен в первом чтении 19 июля – в тот же день, что и скандальная пенсионная реформа.

Ранее депутат-единоросс Андрей Исаев подчеркнул, что решение, принимаемое Госдумой, носит исторический характер: даже Советский Союз, который провозглашал себя социально ориентированным государством, так и не поставил вопрос о ратификации этой Конвенции.

Документ предполагает, что Россия принимает на себя обязательства выполнения Конвенции в отношении раздела 2 – «Медицинское обслуживание», раздела 3 – «Обеспечение по болезни», раздела 5 – «Обеспечение по старости», раздела 6 – «Обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием», раздела 8 «Обеспечение по материнству», 9 – «Обеспечение по инвалидности» и раздела 10 «Обеспечение по случаю потери кормильца». В странах, которые ратифицировали соответствующий раздел Конвенции, пенсия должна составлять не меньше 40% от утраченного заработка.

При этом, как отмечается в материалах к законопроекту, его принятие не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета.

В числе разделов, обязательства по исполнению которых принимает Россия, отсутствует №7 – «Семейные пособия», а также №4 – «Пособия по безработице». Последний подразумевает, в частности, что размер пособия по безработице типовому получателю – мужчине с женой и двумя детьми – должен составлять не меньше 45% от его заработка на последнем месте работы, а в первые три месяца после потери работы – 75%.

В случае ратификации Конвенции Россия должна будет раз в пять лет предоставлять доклад в Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций, секретариатом которого является Департамент международных трудовых норм Международного бюро труда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.09.18

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