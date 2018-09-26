Министр труда РФ отчаянно защищает пенсионную реформу: советует депутатам пойти в третий класс

Сегодня в Госдуме министр труда РФ Максим Топилин в ходе обсуждения поправок к пенсионной реформе заявил, что в 2019 году пенсии ждет индексация в 7%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», он подтвердил позицию правительства, которая была изложена при внесении законопроекта в парламент, и посоветовал парламентариям использовать школьные знания.

«Я неоднократно, представляя законопроект, и говоря о том, что правительством подготовлен к внесению в Госдуму и будет в ближайшее время внесен проект бюджета Пенсионного фонда – говорил о том, что индексация все шесть лет пенсий неработающим пенсионерам составит в среднегодовом выражении по тысяче рублей, – объяснил он депутатам. – Эта позиция закреплена в бюджете на трехлетку Пенсионного фонда, в тех трансфертах, которые перечисляются из Пенсионного фонда в федеральный бюджет».

По словам Топилина, эти меры позволят «за шесть лет в 2024 году достичь средней пенсии неработающим пенсионерам в 20 тысяч рублей». «Никаких других цифр, никаких других обоснований правительство с момента внесения пенсионного законопроекта в Госдуму не давало», – подчеркнул он.

Министр подтвердил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 7%. «Будет 7% индексация. Она изложена в президентских поправках к законопроекту в виде стоимости пенсионного коэффициента ежегодно. И если вы поделите эти цифры, используя знания не первого класса, а, наверное, класса третьего-четвертого, то вы увидите коэффициенты индексации», – заявил Топилин.

Депутаты Госдумы сегодня обсуждают поправки в пенсионную реформу – законопроект рассматривается во втором чтении. Ранее народные избранники единогласно приняли пакет поправок, предложенный президентом РФ. Ни одна из оппозиционных фракций при обсуждении повестки дня не потребовала снять вопрос с рассмотрения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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