Пенсионная реформа спровоцирует бедность, безработицу и рост преступности

Фракция ЛДПР будет голосовать против пенсионной реформы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил во время обсуждения поправок к законопроекту либерал-демократ Алексей Диденко. По его словам, внесенные президентом РФ «смягчающие» поправки позицию фракции не меняют.

«При всех положительных поправках, которые были предложены ко второму чтению, мы не можем поддержать этот законопроект», – заявил Диденко.

Парламентарий отметил, что введение в действие пенсионной реформы спровоцирует массу проблем для государства – в частности, это рост преступности, рост безработицы, проблемы со здоровьем у граждан и нарастающая бедность населения.

По словам депутата, апологеты этого проекта закона так и не представили научных обоснований и серьезной аргументации – почему при существующей экономической ситуации в РФ необходимо повышать пенсионный возраст. «Это ставит под вопрос социальный характер нашего государств и незыблемость его конституционных основ», – подчеркнул Диденко.

Он также напомнил, что в 62 российских регионах мужчины имеют среднюю продолжительность жизни ниже предлагаемого пенсионного возраста, и отметил, что демографический провал трудоспособного населения мужского пола в возрасте 35-45 лет в стране объясняется проблемой алкоголизма. «И тут звучат предложения вернуть рекламу пива», – обратил внимание Диденко.

Депутат подчеркнул, что аргумент правительства о демографической нагрузке не выдерживает критики: «Надо было заняться корректировкой демографической ситуации, а не решать вопрос с ее последствиями».

Депутаты Госдумы сегодня обсуждают поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста – документ рассматривается во втором чтении. Ранее народные избранники единогласно приняли пакет поправок, предложенный президентом РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.09.18

ЦИК грозит взыскать с главы Хакасии деньги на проведение новых выборов. / «Зимняя вишня»: что изменилось за полгода после трагедии?. / Жители России налегают на фаст-фуд, но тратиться на гамбургеры не спешат. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»