Протест опять не помог: «Единая Россия» продавила пенсионную реформу во втором чтении

Госдума усилиями «Единой России» на фоне протестов против повышения возраста выхода на заслуженный отдых приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании документ поддержало 326 депутатов, против проголосовали 59, при одном воздержавшемся. Ранее депутаты единогласно поддержали пакет президентских поправок и отвергли 308 предложений, которые профильный комитет по труду и социальной политике рекомендовал отклонить.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил по вопросу о принятии документа во втором чтении проголосовать тайно. «Я вижу многих депутатов, которые поглядывают на кнопку для голосования», – пояснил он.

«Призыв использовать старые подходы из ваших уст настораживает, – ответил ему спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Потому что вот так же за спиной у народа принимали решения, которые оставили нас без страны. Поэтому давайте принимать решения поименно, открыто, и каждый должен свою позицию обосновать перед своими избирателями. А тайное голосование позволяет завтра многим безответственным политикам сказать – «я голосовал тайно, но «за»... или против».

Либерал-демократ Сергей Иванов напомнил, что подобные предложения должны ставиться на голосование. В итоге Володин поставил вопрос на голосование, веско заявив, что «здесь у каждого должна быть активная позиция». Большинством голосов – 302 против 48 предложение о тайном голосовании было отвергнуто.

«Единоросс» Сергей Неверов заявил, что 13 членов фракции «Единая Россия» отсутствуют на заседании по уважительным причинам. «Шесть человек на больничном и шесть в командировке», – пояснил он, отметив, что все они публично поддержали пенсионную реформу. «Для стенограммы, чтобы была учтена их позиция», – подчеркнул он.

В итоге большинством голосов скандальный законопроект о пенсионной реформе был принят во втором чтении. Ранее депутаты от ЛДПР, КПРФ и «СР» заявляли, что не поддержат этот документ.

Президентские поправки подразумевают, что пенсионный возраст для женщин будет повышен не на 8 лет, как предложило правительства, а на пять – так же, как для мужчин. Таким образом, возраст выхода на пенсию в РФ составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Москва. Другие новости 26.09.18

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