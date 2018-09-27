Виталий Милонов принимает поздравления: у него родился шестой ребенок

У депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова родился шестой ребенок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с этим событием народного избранника сегодня в начале пленарного заседания поздравили коллеги по парламенту и поинтересовались, не собирается ли Милонов брать декретный отпуск.

«У нашего коллеги Виталия Милонова 25 сентября родилась дочка, – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Это шестой ребенок. Пелагея. Наш коллега многодетный отец, но заседания не пропускает».

Депутаты поздравили Милонова с рождением дочери. Кто-то в зале поинтересовался, не собирается ли теперь он уйти в декретный отпуск. «Не дождетесь, – озвучил спикер ответ Милонова. – У него три сына... и теперь уже три дочки».

Милонов в Госдуме представляет избирателей Санкт-Петербурга. Депутату 44 года, ранее он являлся народным избранником в Заксобрании северной столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.09.18

В Подмосковье пропал грузовик с шампанским на 2 млн рублей: задержан подозреваемый. / Паспорт Виктора Цоя и другие его вещи ушли с молотка. Отец был против. / Путин продолжит губернаторскую чистку: отставки грозят еще 10 главам регионов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»