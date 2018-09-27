Биржевой курс евро опустился до 77 рублей. Впереди – новое ослабление

Сегодня европейская валюта заметно подешевела по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс евро опустился до 77 рублей, а доллар продолжает колебаться ниже 66 рублей.

К 10:55 мск биржевой курс «американца» был в районе 65,84 рубля, хотя в ходе торговой сессии опускался до 65,76 рубля. В то же время «европеец» подешевел до 77 рублей. Минимальный курс сделки был зафиксирован на уровне 76,9 рубля.

При этом официальный курс доллара на сегодня составляет 65,7585 рубля, евро – 77,3846.

Как отмечают финансовые аналитики, ключевым для рынка стало решение Федеральной резервной системы США, которая приняла решение повысить процентную ставку на 25 б.п до 2,25% и озвучил планы по дальнейшему ее увеличению.

«Это приведет к усилению оттока капитала из развивающихся рынков. […] На этом фоне рубль будет под давлением. В его пользу играет лишь уплата налога на прибыль в пятницу», – говорится в обзоре экспертов «Глобэкс банка».

При этом ряд аналитиков отмечают, что после завершения налогового периода в России в начале октября давление на курс рубля может усилиться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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