«Где вы увидели рост зарплат на 2,9%?» Думское «ЕдРо» согласно с «параллельной реальностью» правительства РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила отчет об исполнении государственного бюджета за 2017 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ бы принят голосами 332 «за» при 60 против и одном воздержавшемся. Нарекания депутатов вызвало исполнение майских указов президента РФ и несоответствие реальному положению дел ряда статистических данных.

С докладом о том, как обстояли дела с государственной казной в минувшем году, перед депутатами выступили первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, доходы федерального бюджета в 2017 году составили 15,088 трлн, расходы – 16,420 трлн рублей. Как сообщил Силуанов, в 2017 году рост ВВП составил полтора процента, инфляция «снизилась до исторического минимума, до 2,5%» и сократилась зависимость федерального бюджета от цен на нефть. «Собираемость основных налогов выросла на 12% к показателям прошлого года, – отметил он. – Рост не нефтегазовых доходов составил 679 млрд рублей, это позволило увеличить расходы и сократить примерно в два раза дефицит бюджета по сравнению с плановым показателем, в результате он составил резервов более 7% ВВП».

Силуанов также подчеркнул, что почти половина федерального бюджета была потрачена на социальные нужды. «В 2017 году реализовывалось 40 госпрограмм и 20 нацпроектов», – отметил он.

Между тем, радужную картину слегка омрачил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он напомнил, что реальные доходы населения снизились на 1,7% ВВП, хотя прогнозировалось их повышение. За четыре года этот показатель суммарно упал на 11%. «Надеюсь, что в этом году мы все же получим реальное повышение, за первые 8 месяцев они выросли на 2,6%», – сообщил он, отметив, что тем не менее уровень бедности сохраняется на высоком уровне: 13,2 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Объем инвестиций в 2017 году не достиг 27% ВВП, а рост производительности труда серьезно отстал от запланированного.

Кроме того, Счетная палата не согласилась с правительством в оценке эффективности государственных программ – в частности, МЭР считает, что 6 программ реализуются высокоэффективно, при этом Счетная палата полагает, что таких программ нет.

Резервный фонд исчерпан, его функции перешли к ФНБ, констатировал Кудрин. «Нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда», – подчеркнул он, заявив, что «мы будем внимательно следить за состоянием активов этого фонда».

Депутаты со своей стороны отметили низкое исполнение майских указов президента, растущие долги регионов перед федеральным бюджетом, а рост доходов бюджета связали с высокими ценами на нефть.

«Где вы увидели рост зарплат на 2,9%? Мы видим падение реальных доходов населения. Чему верить?», – возмутилась депутат от КПРФ Вера Ганзя, обратив внимание, что во время встреч с педагогами и медиками при обсуждении этого вопроса у нее возникает ощущение, что в нее сейчас «бросят чем-то тяжелым».

Либерал-демократ Сергей Катасонов в свою очередь сообщил, что банки сегодня имеют более высокую рентабельность, чем предприятия, что не явно не свидетельствует о росте экономики. «Если у предприятия рентабельность 3-5%, как оно заплатит 15% по кредиту?» – поинтересовался он.

Обсуждение продолжалось более часа. В итоге народные избранники большинством голосов приняли документ. Парламентское большинство в лице «Единой России» вновь поддержало правительство РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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