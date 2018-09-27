«Лучше поднимите цену на нефть»: пенсионная реформа подорвет национальную безопасность Зюганов выступил в Госдуме против повышения возраста выхода на пенсию

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь раскритиковал коллег по Госдуме за работу над скандальным законопроектом о пенсионной реформе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выступлении в парламенте он напомнил, что Дума не раз принимала решения, которые «оборачиваются против народа».

«Вот вам пенсионная реформа в качестве нового подарка. Мы не считаем это реформой. Мы считаем, что это документ, который подрывает национальную безопасность», – заявил лидер КПРФ, отметив, что 80% граждан категорически не хотят принятия этого закона.

«Я бы на месте президента никогда не подписал этот закон, потому что он получил 77%, а 80% – против этой реформы», – заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что накануне во время обсуждения документа во втором чтении не была принята ни одна поправка КПРФ к законопроекту. «Вы не пошли на компромисс ни по одному вопросу, ни своим оппонентам, ни обществу», – обратился он к «Единой России», поинтересовавшись, почему думское большинство отказывается принять прогрессивную шкалу налогообложения. «Вы ни одной поправки профсоюзов не учли, ни одной из регионов. Что же вы за парламент такой, когда выносится один из самых сложных вопросов, а вы даже в этом не хотите пойти навстречу?», – отметил Зюганов.

При этом лидер КПРФ напомнил, что сентябрьские выборы, в частности, в Приморье и Владимирской области показали, как народ начинает относиться к власти.

«Народ проявит характер в этом вопросе. Этот закон нельзя принимать, – подытожил Зюганов. – Приостановите этот закон. Поднимите цену на баррель нефти на пять долларов и получите эти 600 млрд, за которыми вы лезете в карман к самым бедным».

Сегодня Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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