Госдума окончательно одобрила «пенсионную» Конвенцию

Законопроект о ратификации нескольких положений международной «Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения» принят сегодня Госдумой в третьем, окончательном чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты единогласно поддержали документ 425 голосами.

Комментируя законопроект, «единоросс» Михаил Тарасенко обратил внимание, что в числе одобряемых Госдумой положений Конвенции отсутствует раздел о пособиях по безработице, подчеркнув, что к вопросу о страховой части пособий, очевидно, еще придется вернуться.

Согласно документу, Россия должна будет выполнять несколько разделов Конвенции, касающихся медицинского обслуживания, обеспечения по болезни, старости, в связи с несчастными случаями на производстве, обеспечения по материнству, инвалидности и в случае потери кормильца.

В документе при этом отсутствуют разделы №7 – «Семейные пособия», а также №4 – «Пособия по безработице». Последний подразумевает, в частности, что размер пособия по безработице типовому получателю – мужчине с женой и двумя детьми – должен составлять не меньше 45% от его заработка на последнем месте работы, а в первые три месяца после потери работы – 75%. Верхнего порога пособия, как в России, Конвенция не предусматривает.

В материалах к законопроекту отмечается, что его принятие не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета.

Законопроект о ратификации шел «одним эшелоном» со скандальными поправками в пенсионное законодательство, благодаря которым пенсионным возраст в России предполагается повысить сразу на пять лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

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