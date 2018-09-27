«Может, судье еще автомобиль подарить и лакея предоставить?» В Госдуме бурно обсудили «судейские» льготы

Бурную дискуссию в Госдуме вызвали три внесенные президентом РФ законопроекта, касающиеся улучшения положения судейского сообщества в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты из думской оппозиции предположили, что новшество поставит судей в зависимость от властей и повлияет на то, какие решения они будут принимать.

В частности, речь идет о предоставлении судьям, которые занимают должность в течение 10 лет, жилья в собственность либо единовременной выплаты для его приобретения или строительства. Кроме того, документ предлагает распространять эти же правила для уже не работающих судей, чей стаж составляет не меньше 10 лет. Полпред президента в Госдуме Гарри Минх и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников отметили, что никаких новых льгот документы не содержат, и дополнительных денег из бюджета не потребуют.

Против законопроекта тут же выступил либерал-демократ Сергей Иванов. Он назвал издевательством заключение о том, что принятие документа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. «У нас 27 тысяч судей. Если все они получат в собственность служебные помещения, нужно будет еще 27 тысяч жилья приобретать. Тем более – пенсионная реформа, денег нет, а тут такие затраты», – обратил внимание депутат.

При этом парламентарий попросил коллег, поддерживающих эти законопроекты, найти в Конституции РФ статью, «которая прямо говорит – правосудие у нас зависит от количества квадратных метров у судьи».

«Вот сейчас говорят – это все для того, чтобы судьи у нас судили правильно, честно и непредвзято. Может быть, тогда дальше пойдем, коллеги? А автомобиль им не нужен? А вдруг он без автомобиля не успеет на судебное заседание приехать? Надо ему в собственность автомобиль передать. А может, ему кто-то дверь не так открыл? Может быть, ему и лакея предоставить?», – поинтересовался он.

Иванова поддержал коммунист Юрий Синельщиков. Он подчеркнул, что «норма этого закона конечно носит не технических характер, президент не подписывает нормы технического характера».

Депутат также отметил, что ранее во фракции коммунисты обсуждали, как за последние 16 лет улучшилось материальное обеспечение судов, и каким образом это повлияло на их работу. «За 16 лет финансирование возросло в 16 раз, – заявил он. – Рост затрат на судей повлиял исключительно на их послушность. Они оказались намертво привязаны к власти и не хотят терять доходы из-за каких-то там эфемерных требований к закону и справедливости. Увеличение зарплаты и материального обеспечения чиновников обычно ведет к росту его коррупционных аппетитов».

Несмотря на возражения парламентской оппозиции, все три законопроекта были приняты депутатами в первом чтении – их поддержало более 370 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.09.18

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