Евро катится вниз: подешевел до 76 рублей

Сегодня европейская валюта вновь заметно дешевеет по отношению к российскому рублю на фоне укрепления доллара на международном финансовом рынке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс «европейца» опустился практически вплотную до 76 рублей.

К 10:20 мск биржевой курс евро колебался вблизи отметки 76,13 рубля. В то же время курс доллара торгуется вблизи отметки 65,5 рубля. Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 65,8355 рубля, «европейца» – 77,0407.

Как отмечают финансовые аналитики, снижение курса евро, в том числе на российском рынке, произошло после решения Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок, что привело к укреплению курса доллара по отношению к европейской валюте. При этом в экономике ЕС наблюдаются проблемы, которые также негативно отражаются на курсе евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.18

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