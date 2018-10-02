Многодетная мать из Краснодарского края пикетирует Госдуму: требует проверить работу губернатора Кондратьева

Многодетная мать Ольга Жегулова из Краснодарского края сегодня выйдет с одиночным пикетом к зданию Государственной думы в Москве. Женщина, оказавшаяся за чертой бедности, требует от федеральных властей обратить внимание на ситуацию в Кубани, где местные власти, по ее мнению, игнорируют проблемы социально незащищенного населения.

Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» сама Жегулова, в Краснодарский край с детьми переехала из Владимирской области. Сейчас она в одиночку воспитывает девять детей. Отец из семьи ушел, и алиментов не платит – однако приставы, по ее словам, не ищут мужчину. Долг по алиментам у него «висит» с 2015 года и превысил уже миллион рублей, но в розыск его подали только в марте. По новому закону, говорит женщина, если приставы год не могут найти должника, он признается без вести пропавшим, и семья может рассчитывать на выплату по потере кормильца. «Но мне придется ждать до следующего марта и самой все проблемы решать. И это при том, что продукты дорожают, все дорожает, – пояснила женщина. – Приставы три года слали одни отписки. А ведь они за это зарплату получают».

Весь доход семьи из десяти человек, по словам Ольги, складывается из ее зарплаты – это около 20 тысяч в месяц, и социальной выплаты – примерно 500 рублей на ребенка, которую в Краснодарском крае перечисляют раз в квартал. На оплату ЖКХ власти дают многодетной семье субсидию – и на этом все. Старшие сыновья сейчас работают на виноградниках вместе с матерью, «помогают кормить остальных детей». Но эта работа сезонная, в декабре не станет и ее.

«Я уже 14 лет многодетная мать. Мне ни разу никакой путевки в санаторий не давали, даже не предлагали ничего, – рассказывает Ольга. – Но ведь они полагаются на самом деле, это я знаю. В Краснодарском крае нет ни бесплатного проезда на общественном транспорте, никаких машин нам там не дают, на школьную форму тоже не дают деньги. Губернатор считает, что помогать не нужно. 500 рублей раз в месяц – это нельзя назвать помощью. Социальная защита, конечно, в стране отсутствует – ребенок в день может эти 500 рублей проесть, а ведь еще надо как минимум вещи покупать».

«Надо рассказать об этой проблеме. Может быть, федеральные деньги и выделяются, но они до нас не доходят, такое ощущение. Видимо, на разных уровнях власти разворовываются, – говорит Ольга Жегулова. – Пусть они ответят. Это богатый регион, огромные деньги. Хотелось бы, чтоб губернатор сам ответил, куда они уходят».

Должность губернатора Краснодарского края с 2015 года занимает экс-заместитель управделами президента РФ Вениамин Кондратьев. Он сменил на этом посту Александра Ткачева, возглавлявшего Кубань больше 14 лет. По итогам последнего рейтинга устойчивости региональных руководителей «Госсовет 2.0» (подготовлен коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг»), Кондратьев попал в «красный» список губернаторов, рискующих отправиться в отставку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.18

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