Без шансов: дорогая нефть укрепила рубль

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне значительного роста мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился почти до 65 рублей, евро колеблется вблизи отметки 75 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара составил 65,2221 рубля, хотя в ходе сессии опускался до 65,06. В то же время евро продавался по 75,24 рубля, что значительно ниже официального курса, установленного на сегодня.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 65,5745 рубля, «европейца» – 75,9877.

Комментируя ситуацию на рынке, Сергей Гайворонский из «БКС Брокер» отметил, что «стремительно дорожающая нефть (Brent подорожал до $85 за баррель) не оставляет рублю других шансов, кроме укрепления к доллару и евро – особенно в свете восстановления корреляции между фьючерсами на нефть и валютным курсом».

«Что касается международного валютного рынка, то доллар продолжает теснить ключевые валюты на ожиданиях ежеквартального повышения ставки ФРС. Прогнозы более жесткой монетарной политики США подогреваются вероятным ростом инфляции из-за резкого скачка нефтяных цен. Доходности Treasuries растут», – говорится в обзоре эксперта.

В то же время, как отметил аналитик, угрозу санкций никто не отменял, а значит – геополитическая премия может оставаться. Однако в случае сохранения нефти на текущих уровнях, или дальнейшего ее роста, краткосрочно доллар может подешеветь до 63,5 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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