Дорогая нефть не помогла: доллар подскочил выше 66 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю, несмотря на подъем мировых цен до максимальной с ноября 2014 года отметки в $86 за баррель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара поднялся выше 66 рублей, евро штурмует уровень в 76 рублей.

К 10:28 мск на торгах на Московской бирже «американец» продавался по 66,19 рубля, «европеец» – по 76 рублей, что выше официальных курсов, установленных на сегодня: доллар стоит – 65,4244 рубля, евро – 75,7353.

Как отмечают аналитики «БКС Брокер», на рубль давит рост доходностей гособлигаций США и укрепление доллара на мировом рынке. При этом дополнительным негативным фактором стал неудачный выход российского Минфина после месячной паузы.

На рубль давит рост доходностей гособлигаций США, укрепление доллара на мировом рынке. Вчера российский Минфин неудачно вышел на рынок после месячной паузы, предложив инвесторам два выпуска ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. по 10 млрд рублей, однако занять планируемую сумму не удалось.

Накануне мировые цены поднялись до рекордного за четыре года уровня – выше $86 за баррель. Сегодня нефть марки Brent продолжает колебаться вблизи отметки $86,3 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

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