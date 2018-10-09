Зачем все эти здания? В Госдуме снова предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Упразднить Пенсионный фонд (ПФР), чтобы «не прогонять через него деньги», предложил на пленарном заседании Государственной думы депутат от ЛДПР Александр Шерин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению народного избранника, все функции фонда может взять на себя министерство труда и социальной защиты РФ.

Во время обсуждения вопроса о внесении изменений в закон об обязательном пенсионном страховании депутат напомнил, что в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 151 рубль, по инвалидности – 8 738 рублей, по потере кормильца – 8 869 рублей.

«Что вы хотите сказать, что наша страна, которая находится на лидирующих позициях в мире по продажам нефти и газа, в которой у олигархов такие суммы и такую недвижимость арестовывают за границей, что просто волосы дыбом встают, не может позволить нормальные минимальные пенсии в 15 тысяч рублей в месяц?» – сказал депутат.

Шерин напомнил о предложении ЛДПР повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц, и поинтересовался, чем занимается ПФР. «Возникает вопрос – зачем нам ПФР? Зачем все эти здания, зачем деньги прогоняют через него, если напрямую может министерство [труда и соцзащиты] распоряжаться этими деньгами? Может, рассмотрим вариант распустить все эти никчемные фонды, которые только потребляют, а эти деньги направить на повышение пенсий», – заявил он.

Законопроект об изменениях правил обязательного пенсионного страхования внесен в Госдуму правительством РФ 9 июля. Как пояснил на заседании Госдумы заместитель министра труда РФ Андрей Пудов, поправки касаются порядка расчета минимального размера страховых взносов для граждан, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. По действующим правилам минимальный годовой взнос равняется двум МРОТ. Правительство предложило понизить его до одного МРОТ, чтобы стимулировать россиян, не подлежащих обязательному пенсионному страхованию, к вступлению в правоотношения с Пенсионным фондом для формирования у них прав на получение страховой пенсии.

Представитель думского комитета по труду Светлана Бессараб уточнила, что на 1 января 2007 года такой минимальный взнос в размере двух МРОТ составлял 15 тысяч рублей, а уже с 1 января 2019 года он превысит 22 тысячи.

Отвечая на вопрос Шерина, какова будет минимальная страховая пенсия, Пудов сообщил, что такого понятия нет – есть термин фиксированный размер пенсии, и он составит около 8 тысяч рублей. При этом заплатить за себя взносы в ПФР любой гражданин не сможет – в такие правоотношения, по словам Пудова, по закону могут вступать только те, кто работает за границей, либо уплачивает взносы за другого человека, либо индивидуальные предприниматели, желающие увеличить размер страховой пенсии.

Всего к этому моменту такой возможностью во всей России воспользовались 2 269 человек, 429 из них в 2017 году. Пудов сообщил, что по прогнозам годовой прирост может составить около 500 человек.

«А сколько придет после принятия пенсионного закона? – спросил коммунист Николай Коломейцев. – Не чувствуете ли угрозы, что вообще прекратятся эти взаимоотношения?»

«Не чувствуем, – оптимистично заверил Пудов. – Наоборот, этот законопроект открывает возможность для тех, у кого нет трудовых отношений, формировать свои взносы таким способом, не в двукратном размере. Многих отпугивал высокий размер платежа. С нашей точки зрения, это оптимально повлияет на то, чтобы эти люди начали вступать в правоотношения с ПФР».

В итоге депутаты в итоге одобрили законопроект в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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