Жириновский похвалился костюмом: лучше зарубежного

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в ходе «правительственного часа» в Госдуме похвастал деловым костюмом, выпущенной на российской фабрике, и сообщил, что там одевается вся думская фракция либерал-демократов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительственный час в нижней палате парламента посвящен промышленности и торговой деятельности России.

Жириновский признал, что фактически Минпромторг сегодня «работает в тяжелых условиях экономической войны», и предложил облегчить жизнь отечественному производителю путем ввода пошлин на ввоз импортных аналогичных товаров и субсидирования российских предприятий. Он передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо от нескольких российских компаний, которые «хотели бы, чтобы вводились какие-то симметричные пошлины».

Лидер ЛДПР отметил, что в России делают качественную одежду и обувь. «Костюм фирмы «Сударь», – сообщил он, отогнув для наглядности полу собственного пиджака. – Но мешают им рекламу делать. Все магазины завалены итальянской одеждой и обувью. Но это намного дешевле и хорошо шьют, и депутаты фракции ЛДПР все покупают изделия Ковровской фабрики мужской одежды «Сударь». В Пскове такая же фабрика. Цены в десятки раз ниже. Но привычка покупать зарубежное – дорогое и плохое».

Жириновский подчеркнул, что государству пора переходить к протекционистской политике в отношении собственных товаропроизводителей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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