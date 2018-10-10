Лидер ЛДПР упрекнул в «слепоте» главу Конституционного суда: «Нам такие специалисты не очень нужны»

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал главу Конституционного суда Валерия Зорькина, которому на поиск дисбаланса в расстановке сил между исполнительной и законодательной властью потратил 30 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Жириновский заявил на пленарном заседании Госдумы.

«Зорькин только сейчас понял, что у нас баланс сил [в Конституции] в пользу исполнительной власти, а законодательную власть мы обидели, – сообщил он. – 30 лет понадобилось. Нам такие специалисты не очень нужны. Три дня нужно, чтоб определить, что мы заложили в Конституцию баланс в пользу исполнительной власти, и ослабили законодательную. А им 30 лет понадобилось».

Жириновский предположил, что юристы, обнаружившие этот дисбаланс, «работают по подсказке». «Им дали команду – пора Конституцию немножко нам причесать, вот у них появилось мнение: надо точечно изменить некоторые пункты Конституции», – заявил лидер ЛДПР.

Ранее председатель КС России Валерий Зорькин в интервью «Российской газете» назвал некоторые недостатки Конституции РФ. В их числе – доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов. Кроме того, по его мнению, в Основном законе стране четко не разделены полномочия президента и правительства. Эти слова стали поводом для предположений о вероятной реформе Конституции РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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