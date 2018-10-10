Госдума обновила Совет директоров Центробанка

Государственная дума своим постановлением изменила состав Совета директоров Центробанка. Речь шла о назначении 10 из 14 членов. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, срок полномочий 10 их них истекает 18 октября.

Набиулина лично представила в Госдуме 10 кандидатов в Совет директоров Центробанка. Семерым представителям полномочия было предложено продлить, трое кандидатов оказались новичками: это зампредседателя Центробанка Руслан Вестеровский, директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов и руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Продолжат работу в Совете директоров первые зампреды ЦБ Сергей Швецов, Ксения Юдаева, заместители председателя Дмитрий Скобелкин и Владимир Чистюхин, советники главы ЦБ Сергей Игнатьев, Алексей Симановский и руководитель Главного управления ЦБ по ЦФО Надежда Иванова.

Как следует из пакета документов к постановлению, Михаилу Мамуте 43 года, он работает в Банке России с 2014 года, до этого трудился директором фонда «Российский микрофинансовый центр», а в 1999-2000 годах был заместителем начальника одного из отделов администрации Воронежской области. Консультантом этой администрации Мамута и начинал свою трудовую деятельность после окончания Воронежского госуниверситета в 1997 году.

Руслан Вестеровский в 2002 году окончил Бурятский госуниверситет, ему 38 лет, в структурах Банка России работает с 2015 года. До этого он занимал различные должности в компании «Вимм-Билль-Данн», а с 2002 по 2004 год трудился в Улан-Удэ в ООО «Торговый дом Юкос-М».

Алексею Гузнову 51 год, в 1990 году он окончил МГУ им. Ломоносова, с 1995 года работает в Банке России.

Большинством голосов все кандидатуры, представленные главой Центробанка, были одобрены.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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