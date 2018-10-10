«Я сегодня направляю письмо Путину». В Госдуме предложили изменить реформу ОСАГО

Письмо президенту РФ Владимиру Путину о предстоящей реформе ОСАГО направил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», народный избранник сообщил сегодня, 10 октября, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Во время обсуждения пакета вопросов, связанных с ЦБ РФ, Лысаков сообщил, что ему приходит масса обращений от избирателей, связанных с реформой ОСАГО.

«Вы и руководство Минфина и РСА говорите о том, что реформа ОСАГО улучшит положение автовладельцев и усилит борьбу с мошенничеством, – обратился он к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. – В то же время здесь же, в Думе, господин Юргенс [Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков (РСА)] признал, что львиную долю ущерба рынку несут сами страховщики, которые, как он сказал, похитили 24 млрд рублей».

Лысаков напомнил, что «при неусыпном контроле Центробанка» сумел лопнуть крупнейший игрок рынка ОСАГО – Росгосстрах, и ущерб составил десятки миллиардов рублей. «Может быть, реформу рынка надо начинать не с повышения стоимости полиса, а с реформы самой системы контроля и надзора? – поинтересовался он. – По этому вопросу я сегодня направляю письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину».

В то же время Набиуллина со своей стороны заверила депутата, что к реформе ОСАГО Банк России будет подходить аккуратно, поскольку это «социально чувствительная тема».

«Мы серьезно занимаемся наведением порядка среди страховых компаний, – заверила она. – После того, как мы получили в свое ведение надзор за страховыми компаниями, это произошло в конце 13 года – значительная часть компаний уже покинула рынок, к оставшеся части компаний ужесточаются требования и ужесточается надзор. Поэтому, конечно, это будет делаться обязательно».

Первый этап либерализации ОСАГО готовят ЦБ и Минфин. Предполагается, в частности, что тарифный коридор в ОСАГО будет расширен, изменится система бонусов и коэффициент возраст-стаж.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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