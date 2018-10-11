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Четверг, 11 октября 2018, 11:55 мск

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Госдума решила не затягивать с поправками в Налоговый кодекс

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла президентский законопроект о сохранении льгот для пожилых людей по земельному и имущественному налогам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на третье чтение документ решено вынести сегодня в 13:45.

Законопроект предполагает сохранение возрастной планки для женщин и мужчин в 55 и 60 лет для получения льгот по имущественному и земельному налогам. Документ был внесен президентом 6 сентября в пакете поправок, связанных с пенсионной реформой.

Во втором чтении документ был принят единогласно без единой поправки. Учитывая этот факт, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил вынести его на третье чтение сегодня в 13:45. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у зала, есть ли противники такого решения. В итоге депутаты решили рассмотреть законопроект сегодня в третьем, заключительном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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