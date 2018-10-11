«На него ничего не действует»: в Госдуме претендуют на конфискованный особняк Дерипаски

Российскому олигарху Олегу Дерипаске, который попал под американские санкции, стоило бы заранее продать свой особняк в США, чтобы купить недвижимость в Москве, а возможно – и помочь переехать Государственной думе РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил депутат от ЛДПР Сергей Катасонов во время обсуждения поправок в закон о налогах на прибыль контролируемых иностранных компаний.

Парламентарий отметил, что на российских олигархов, которые не желают возвращать капитал на родину, не действуют методы, предложенные минфином РФ. Речь идет об освобождении от уголовной ответственности неплательщиков налогов, которые возместили ущерб бюджету.

«Уж как мы убеждали наших олигархов возвращаться сюда, но опять у Дерипаски все арестовали, и вообще на него это не действует, – заявил Катасонов. – Кто ему мешал? Ведь он же реально понимал, что вводятся санкции, продал бы этот особняк за 42 миллиона. купил бы здесь, в Москве. Помог бы может даже Государственной думе переехать, нам как раз нужен инвестор».

Депутат подчеркнул, что, на его взгляд, фискальные методы правительства РФ не помогут решить проблему. По его мнению, что в этой связи стоило бы предпринять совсем другие меры: «Это правовая защита, судебная независимость, возможность участвовать в выборах на территории».

Законопроект предполагает продление до 1 января 2019 года переходного периода, в течение которого за неуплату налогов из-за невключения в налоговую базу прибыли контролируемой иностранной компании, уголовная ответственность для физических лиц не наступает. Обязательным условием должно быть возмещение ущерба бюджету.

Москва, Татьяна Дорофеева

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