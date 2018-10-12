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Пятница, 12 октября 2018, 12:37 мск

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Под угрозой санкций: Дворкович готов выйти из всех структур

Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, который на прошлой неделе был избран главой Международной шахматной организации (FIDE), заявил, что готов покинуть все структуры из-за санкционных рисков.

«Я выйду из тех структур, которые подвержены санкционным рискам», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Дворкович напомнил, что оказался в «черных списках» США в связи со своей работой в правительстве РФ в течение 6 лет, и также уточнил, что юристы пока не подтверждают наличие рисков, однако, если они появятся, – он заявил о готовности предпринять такие шаги, которые обезопасят, в том числе, ФИДЕ от санкций.

После ухода из правительства РФ Дворкович стал председателем инновационного фонда «Сколково». Решение о назначении его на эту должность принял 20 сентября совет организации, которая создана в целях развития предпринимательства и исследований в разных областях, но неоднократно попадала в скандалы с разворовыванием средств.

Москва, Татьяна Дорофеева

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